Les cas communautaires se multiplient dans le département de Pikine, poussant le maire Abdoulaye Thimbo à lancer une caravane de sensibilisation et de distribution de gels et de masques à travers le Mouvement Nio Nangou. «Ces jeunes vont sillonner le département de Pikine pour sensibiliser la population sur le port du masque, mais également la distribution de gels hydro- alcooliques.» L’édile de Pikine compte sur un sursaut populaire pour freiner la propagation du virus. Il dit : «La distanciation et les gestes barrières doivent être respectés, le lavage des mains aussi parce que le coronavirus est une pandémie qui est en train de faire des ravages, particulièrement au Sénégal. Et depuis un certain temps, nous constatons une recrudescence de la circulation du virus et il est important que les jeunes soient conscients de çà en respectant les gestes barrières.» Qu’a fait la mairie dans l’appui médical ? «Depuis que cette pandémie s’est signalée, nous avons renforcé les districts sanitaires, les préfectures et les sous-préfectures et lycées entre autres. Nous avons renforcé les 16 communes en divers matériels pour les accompagner dans le combat.»