L’on est encore loin des élections locales qui se tiendront au plus tard le 28 mars 2021, mais elles font tout de même l’actualité. Et Abdoulaye Diouf Sarr fait partie de cette liste des potentiels responsables du parti au pouvoir qui pourraient candidater à la Ville de Dakar. Mais sur ces ambitions, le maire de Yoff, qui estime que le report des Locales permettra de «stabiliser» et de «consolider» le système démocratique, fait dans le clair-obscur. «J’ai envie de paraphraser le grand homme d’Etat Lamine Guèye pour dire : ‘’J’aime Dakar d’un amour qui m’arrache des larmes», a-t-il répondu hier lors du «Jury du dimanche» de Iradio. Veut-il donc être comme l’homme qu’il cite ? Lamine Guèye, lui, a en tout cas été maire de Dakar.

Par ailleurs, concernant le faux bond de Boughazelli qui devait être à la Section de recherches vendredi dernier pour une affaire de trafic présumé de faux billets, le ministre de la Santé tente de rassurer en rappelant que le chef de l’Etat avait indiqué qu’il ne protègerait personne. «Sur cette affaire (Boughazelli), la justice est en branle. Il faut respecter la procédure judiciaire. Nous devons gouverner de la manière la plus sobre et la plus vertueuse. La justice doit faire son travail. Et quand elle le fait, nous ne devons pas anticiper le procès et prendre position par rapport aux résultats de ce qui est en cours», a dit le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr).