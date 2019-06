Le Sénégal a dominé le Nigeria (2-1) et décroche du coup son billet pour les quarts de finale du Mondial U20. Les Lionceaux auront comme prochain adversaire le Japon ou la Corée Sud, le 8 juin.

Le Sénégal, si impressionnant pendant la phase de groupes, a confirmé ce lundi en sortant le Nigeria en huitième de finale de la Coupe du monde U-20, Pologne 2019. Les Lionceaux remportent ainsi ce choc 100% africain et confirment leur bon état de forme avec ces deux buts inscrits par Amadou Sagna et Ibrahima Niane.

Mais faut dire que l‘ouverture du score semblait promise aux Flying Eagles avec un but tout cuit pour Success Makanjuola, qui tirait sur le gardien (34e). Amadou Sagna se montrait bien plus adroit dans la foulée (36e) pour ouvrir le score et s’offrir son quatrième but de la compétition, après son triplé contre le Tahiti (3-0). Ibrahima Niane plus chanceux juste avant la pause (45e+3) permettra aux Lionceaux de s’offrir une avance intéressante (2-0) avant de rejoindre les vestiaires.

A la reprise, les Nigérians revenaient avec un esprit conquérant et réduisaient logiquement le score par Aniekeme Okon (50e) et mettaient fin à l’inviolabilité des cages sénégalaises dans le tournoi. Regroupé dans son camp, le Sénégal a ensuite souffert mais a tenu jusqu’au bout.

Youssouph Dabo : «Nous donnerons tout pour rendre

heureux le Peuple»

L’Equipe du Sénégal U20, qualifiée en quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie, veut poursuivre à faire plaisir et à rendre fier le Peuple sénégalais, a indiqué son entraîneur, Yous­souph Dabo, à la fin de la rencontre. «Nous savons que ce n’est pas facile pour ceux qui nous regardent mais ils peuvent être assurés que nous donnerons tout ce qu’on a pour les rendre heureux», a déclaré le technicien après la victoire de son équipe. Sur cette rencontre contre le Nigeria, il faut retenir la qualification, a insisté le jeune technicien.

Notons que les Lionceaux jouent les quarts de finale samedi prochain. Ils auront comme adversaire le vainqueur du choc asiatique entre le Japon et la Corée du Sud qui s’affrontent aujourd’hui (15h 30 Gmt). Concernant l’autre équipe africaine, le Mali, il aura fort à faire face à l’Argentine. Un match calé ce mardi à 18h 30 Gmt.