Sadio Mané et Liverpool subissent de plein fouet les affres du coronavirus. L’attaquant sénégalais, comme de nombreux joueurs, est confiné à son domicile en raison de la pandémie qui a incité les dirigeants à stopper toutes activités sportives jusqu’au 3 avril.

La pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde a ainsi provoqué la suspension des championnats européens. Plusieurs joueurs de Serie A, de Premier League, de Liga et de Ligue 1 ont été testés positifs.

Devant cette crise sanitaire sans précédent qui frappe le monde entier, les stars du ballon rond se sont mobilisées avec notamment des messages de soutien à l’instar de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et tant d’autres.

Le joueur de Liverpool, Sadio Mané, s’est quant à lui fendu d’un message plutôt drôle, publié sur son compte instagram, suppliant le Covid-19 de ne pas s’approche de lui. «Salut corona ! S’il te plait reste loin de moi», a écrit la star sénégalaise. En clair, Sadio Mané invite cet adversaire indésirable qu’est le Covid-19 à rester loin de la Premier League et de toutes les activités sportives.

Liverpool sacré en cas d’arrêt de la Premier League

A noter que la Premier League est suspendue jusqu’au 3 avril. Justement les Reds ont relégué leurs concurrents à plus de 20 points dans la course au titre de Premier League et ne sont qu’à 3 victoires du trophée attendu depuis 30 ans. Une annulation du championnat à cause du Covid-19 serait donc un désastre pour eux.

A en croire les informations de The Telegraph, relayées par Onze Mondial, les clubs anglais seraient disposés à arrêter la Premier League prochainement, et à proclamer unanimement Liverpool champion de la saison.

Avec 82 points pris en 29 matchs joués en championnat, Liverpool devance actuellement Manchester City de 25 points. Et même si les Citizens ont un match en moins, il leur sera difficile de rattraper les Reds qui n’ont besoin que de deux victoires pour être sacrés.

Mais pour pouvoir statuer sur le sort de leur championnat, les Britanniques attendent la réunion de l’Uefa de mardi concernant l’Euro et les coupes européennes.