C’est une autre force de l’opposition qui se mobilise contre le maire de Guédiawaye. Tous réclament son limogeage. Le Mouvement Guédiawaye la bokk a fait face à la presse le weekend pour tirer sur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations et Macky Sall lui-même. «Nous exigeons du président de la République, qui est le garant de la stabilité nationale, qu’il démette Aliou Sall de ses fonctions nominatives. De plus, nous demandons à Aliou Sall de démissionner de toutes ses fonctions électives afin de se mettre à la disposition de nos juridictions pour que la lumière soit faite sur les contrats pétroliers et gaziers», a déclaré Ousmane Ba. Porte-parole de mouvement dirigé par Ahmet Aïdara, M. Bâ dénonce : «Au moment où la population de Guédiawaye mène une vie misérable, où l’éducation est dans un grand désarroi, où les jeunes n’ont pas d’emploi, on nous suce 6000 milliards de F Cfa. Dans quel univers sommes-nous ? C’est le plus gros scandale que le Sénégal ait jamais connu.» Pour eux, seule une enquête judiciaire indépendante pourra éclairer les Sénégalais sur les accusations de la Bbc. Lundi, le ministre de la Justice a saisi le Parquet général aux fins d’ouvrir une enquête aussi bien sur le rapport de l’Inspection générale d’Etat qui circule sur les réseaux sociaux que sur les contrats pétroliers et gaziers. Le procureur de la République va s’adresser à la presse aujourd’hui dans ce sens.

latifmansaray@lequotidien.sn