Le premier cas de coronavirus testé positif lundi au Sénégal est guéri. L’annonce a été faite hier par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Les résultats des tests de deux cas suspects, rendus publics hier, se sont avérés négatifs, d’après les services du même ministère. Qui informent que l’état de santé des trois autres cas confirmés connaît «une évolution favorable».

Le directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’action sociale s’est voulu clair, hier : le premier cas de coronavirus du pays, confirmé lundi, est guéri. Le temps d’un point de presse, Dr Aloyse Diouf a tenu à lancer à l’attention des médias et de l’opinion : «Le premier cas déclaré positif lundi a été testé négatif à deux reprises. Par conséquent, il est considéré comme guéri et sa libération est en cours.»

Déclaré positif au coronavirus lundi, ce patient de nationalité française est arrivé à Dakar le 26 février dernier, après un séjour à Nîmes, en France, «et à la station de ski en région d’Auvergne-Rhône-Alpes», durant la période allant du 13 au 25 février dernier, avait informé les services du ministère de la Santé et de l’action sociale lors de l’annonce des résultats des tests concernant ce patient.

Par ailleurs, le directeur de Cabinet du ministre a tenu aussi à informer des résultats des tests de deux cas suspects effectués hier par l’Institut Pasteur. Ces derniers se sont avérés «négatifs», informe Dr Aloyse Diouf.

A propos des trois autres cas confirmés successivement mardi et mercredi dernier, un homme de nationalité française âgé de 80 ans et son épouse (68 ans) et une Britannique, employée d’une structure du système des Nations unies qui continuent de subir des soins à l’hôpital de Fann, le communiqué du ministère de la Santé parle d’«évolution favorable» de leur état de santé. Tout comme le document précise que «le suivi des sujets contacts se poursuit», avant de conclure : «A ce jour, aucun nouveau cas n’a été détecté au Sénégal.» Le collaborateur de Abdoulaye Diouf Sarr fait encore savoir que «le suivi des sujets ayant eu des contacts avec les patients testés positifs au coronavirus se poursuit».