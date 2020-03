Le Sénégal a pris une décision radicale dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Le ministre du Tourisme et des transports aériens a annoncé ce lundi 16 mars 2020. Il s’agit de la France, de l’Italie, de la Belgique et du Portugal. En Afrique du Nord, l’Algerie et la Tunisie sont concernées par cette mesure.

Il faut tout de même noter que les vols cargo et sanitaires ne sont pas concernés. La liaison avec le Maroc a été suspendu depuis hier des suite à la décision du royaume Chérifien de suspendre ses vols venant du Sénégal. Cette mesure va entrer en vigueur ce mercredi 18 mars 2020 à 23h59. C’est ce qu’a déclaré Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des transports aériens lors de la traditionnelle conférence de presse sur la situation du Coronavirus. A cet effet, un nouveau cas a été testé positif. Il s’agit d’un Français 67 ans. Il est venu par vol Iberia le 7 mars 2020. Il a été signalé le 15 mars 2020. Ce qui porte le bilan à 27 cas confirmés dont 2 guéris. Les mesures d’hygiène sont toujours de rigueur pour lutter contre le Coronavirus.