Les dernières mesures de restriction prises par le chef de l’Etat sont «pertinentes et opportunes», selon le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de Benno bokk yaakaar (Bby). Et Mor Ngom et Cie soulignent d’ailleurs qu’au vue de l’évolution de la pandémie, ces décisions «méritent d’être comprises, acceptées et appliquées par toute la population en vue de mettre un terme à la propagation de la maladie». En effet, le nombre élevé des patients et des décès liés au Covid-19 inquiète la coalition présidentielle qui, dans un communiqué, déplore le non-respect des mesures barrières par «beaucoup de nos compatriotes».

Elle estime donc qu’au regard des conséquences économiques et sociales de cette pandémie sur le pays, il est «impératif d’accroître» la sensibilisation des populations, notamment des jeunes afin d’engager «une dynamique communautaire, seule susceptible de limiter l’extension de la maladie». Le Sep sollicite en ce sens une plus forte implication des membres de la coalition dans la campagne d’information et de sensibilisation partout à travers le territoire national. Mais surtout, l’Apr et ses alliés rappellent «le nécessaire respect des mesures préventives pour se protéger et protéger la communauté, notamment les personnes âgées».

Alors que leur patron, Macky Sall, a fini par voir un traitement médiatique «alarmiste», un qualificatif qui a mis la presse dans tous ses états, le Sep de Bby, lui, apprécie à «sa juste mesure le rôle inestimable de la presse dans la lutte contre la pandémie», «réitère ses félicitations à l’ensemble des professionnels des médias et les exhorte à être le relais des mesures prises par les pouvoirs publiques et le personnel de santé». La coalition présidentielle dénonce par ailleurs le saccage des locaux du journal Les Echos, une «attaque ignoble». Elle affirme ainsi son «attachement» à la liberté d’expression et aux principes qui fondent la profession de journalisme.