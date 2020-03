Le Covid 19 n’a pas encore totalement quitté nos terres que déjà, sans doute rassurés par les nouvelles du front, les Sénégalais reprennent leurs habitudes. L’actualité tourne autour de deux faits divers macabres et sordides qui montrent chacun l’importance que le Sénégalais accorde à l’argent et aux plaisirs. D’un côté, une épouse modèle qui plume son ex-copain, et de l’autre, un type qui abuse de sa position de pouvoir et de son argent. Ces «banalités sénégalaises» nous font hélas !, souvent oublier l’essentiel…