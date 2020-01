Le Sénégal est ce pays où tout prétexte est bon pour que les travailleurs se mettent en grève. La preuve, pour la plupart du temps, certains corps de métier vont en grève pour soutenir des travailleurs d’autres secteurs qui ne les concernent pas. Et l’Etat et les citoyens semblent désarmés face à cela. Pourtant, il suffirait de faire comme dans tous les autres pays : ne pas payer des travailleurs qui font grève, jusqu’à ce qu’ils reprennent. Et ne pas reverser le salaire ainsi ponctionné. On peut parier que plusieurs n’iraient pas en grève s’ils étaient sûrs que les jours non travaillés ne leur seraient pas payés.