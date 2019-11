La Fildak a été inaugurée hier, dans la quasi-indifférence générale. C’est que les Sénégalais lisent très peu, pour ne pas dire pas du tout. Les livres ne les intéressent pas, et les journaux encore moins. Ce qui fait que Dakar, jadis haut-lieu de la pensée intellectuelle en Afrique de l’Ouest, est devenue aujourd’hui le havre des pitres des télés et des animateurs des radios, ainsi que des «Maitres de la Revue de presse», l’exemple-type de l’indigence de la pensée. Mais tout cela est normal quelque part, quand on voit l’état de nos universités et la situation de leurs pensionnaires…