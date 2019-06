Après leur succès face à la Tanzanie, les Lions ont repris hier en fin de journée les entrainements dans leur camp de base militaire du stade du 30 juin, au Caire. Une séance marquée par l’absence des joueurs titulaires qui ont joué contre la Tanzanie. Seuls Sada Thioub et Moussa Konaté, entrés en cours de jeu, n’ont pas été ménagés. A la place, ce sont les «coiffeurs» qui se sont entrainés avec à leur tête l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, absent lors du premier match pour cumul de cartons.

Au menu, le petit groupe de onze joueurs a eu droit à deux oppositions cinq contre cinq dans une partie du terrain. Chaque séquence aura duré une dizaine de minutes. Les «coiffeurs» ont effectué quelques courses de fond rythmées par des ateliers et autres exercices physiques sous la supervision du sélectionneur Aliou Cissé. Ils ont après terminé la séance de près de deux heures par un travail des attaquants devant les buts. Un exercice au cours duquel Mbaye Diagne s’est beaucoup régalé en transformant plusieurs de ses tentatives.

Le groupe au complet va poursuivre cet après-midi la préparation, toujours dans son camp de base en direction du match décisif de jeudi contre l’Algérie. Une «finale» qui déterminera forcément le leader du Groupe C, avant la dernière journée, prévue le 1er juillet.

A noter la présence de l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, venu soutenir les Lions dans cette campagne africaine. Ce dernier a assisté à toute la séance, discutant avec les membres du staff technique et les joueurs.

Côté ambiance, ce n’était pas aussi gai avec surtout la blessure de Salif Sané. Le forfait du défenseur central, annoncé officiellement en début de soirée, avait certainement fini de refroidir l’ambiance de la Tanière.