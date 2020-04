Le magazine «People With Money» a dévoilé ce vendredi 24 avril son classement des footballeurs les mieux payés en 2020. Didier Drogba se classe en tête.

Le magazine People With Money se base sur des gains directs, les revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement pour établir son classement. La légende ivoirienne, Didier Drogba, 42 ans, dominerait largement le classement des «footballeurs les mieux payés en 2020» avec des revenus estimés à près de 96 millions d’euros.

D’après les calculs, le footballeur-entrepreneur pèserait près de 275 millions d’euros (soit 180 milliards Cfa). Outre ses gains professionnels, Drogba devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl.

Il possèderait également plusieurs restaurants à Abidjan (dont la chaîne «Chez l’gros Didier»), un club de football à Abidjan, et serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements «Drogba Séduction» ainsi qu’un parfum «L’eau de Didier», autant de succès financiers.

Le retour au sommet de l’Ivoirien était très attendu par les fans de Didier Drogba qui préparent activement leur campagne pour l’élection à la présidence de la Fif.

Afriquesports