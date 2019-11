Les 3 élus africains : Léopold Senghor (Sénégal, à gauche), Penninah Kabenge (Ouganda) et Gabriel Kotchofa (Bénin).

Léopold Germain Senghor fait partie de ceux qui honorent le Sénégal de par leur posture. Ce digne fils de Gorée et non moins frère du président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, s’est distingué de la meilleure des manières en intégrant le Comité exécutif de la Fédération internationale des sports universitaires (Fisu). Elu à ce poste, Léopold Germain Senghor, par ailleurs directeur des Activités physiques et sportives au ministère des Sports, avait intégré la Fisu en tant que membre de commission en 2006.

Sa joie peut se comprendre. «Je prends cette élection comme une marque de confiance d’une partie (74 voix) de mes pairs des 126 délégués présents des 174 pays membres de la Fisu. J’avais choisi de me retirer de la vice-présidence que j’occupais depuis 2015 pour mieux me consacrer aux activités nationales au sein du ministère des Sports», a confié «Léo» au bout du fil.

«Cela montre également que le Sénégal est reconnu par les nations sportives comme un exemple dans le cadre du management et la gouvernance des organisations sportives ; en témoignent les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022 confiés au Sénégal par le Cio», se félicite M. Senghor. Qui en fixant sa vision par rapport à ses nouvelles responsabilités ajoute : «Cette élection me permettra de continuer à m’investir davantage dans le développement du sport universitaire et de me perfectionner dans l’accueil et l’organisation d’événements sportifs et éducatifs de grande envergure.»

Notons qu’en dehors de Léopold Senghor, deux autres Africains ont été élus au sein du Comité exécutif de la Fisu pour le mandat 2019-2023 dont Mme Penninah Kabengue de l’Ou­ganda. Elle est, à ce jour, la première Femme à occuper ce poste dans l’histoire de la Fédération universitaire qui fêtait cette année ses 70 ans depuis sa création à Turin (Italie) en 1949. Il y a également parmi les élus africains le Béninois Gabriel Kot­chofa.

Enfin, la Sud-Africaine, Mme Nomsa, présidente de la Fédération africaine des sports universitaires, vient compléter l’équipe africaine à la Fisu.

