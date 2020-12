Après avoir mobilisé l’opinion durant des mois, créé la tension entre le pouvoir politique et différents segments de la Nation, le jugement de Souleymane Téliko a fait pschitt hier, pour aboutir à la légère peine de blâme. On parlerait presque de volonté du pouvoir de jouer l’apaisement. Même si la défense se dit déçue, elle sait avoir échappé à une plus lourde peine. Reste à savoir comment les soutiens du président de l’Ums vont interpréter le jugement et ce qu’ils voudront en faire par la suite. Pour poursuivre un combat, il faudrait être fortement armé.