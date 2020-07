Les cadres du parti de Ousmane Sonko font le bilan du… bilan de Mansour Faye sur la gestion de l’aide alimentaire d’urgence. Ils parlent de chiffres «préfabriqués» et exigent du ministre «les comptes réels» de ces opérations.

Pastef doute des chiffres du ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale sur la gestion de l’aide alimentaire d’urgence. Ainsi, les cadres de ce parti de Ousmane Sonko exigent «les comptes réels à la place des chiffres préfabriqués pour tenter de redorer une image terriblement froissée par les conditions d’achat et du transport de l’aide alimentaire suffisamment douteuses». En effet, le Mouvement national des cadres de Pastef constate qu’à la place d’une présentation d’un bilan sur l’aide alimentaire par Mansour Faye, l’on a assisté le 21 juillet 2020 à «une véritable opération maladroite de maquillage des chiffres, dont les réalités sont volontairement glissées sous le manteau sombre des commandes publiques». Cette instance de Pastef ajoute que lors d’une «première tentative de justification des ténébreuses» conditions d’attribution des marchés du riz et du transport, «le faux dauphin» – allusion au beau-frère du Président – s’est «lamentablement noyé dans sa propre sueur froide».

Les cadres patriotes estiment avoir relevé des «incohérences» dans les chiffres du ministre. «Les attributions de commandes pour le million de ménages représentent 54 milliards 530 millions 712 mille francs Cfa. Avec le rajout des 100 mille ménages, les denrées alimentaires ont coûté au total 57 milliards 289 millions 289 mille 292 francs Cfa. Autrement dit, les 100 mille kits alimentaires supplémentaires ont représenté 2 milliards 758 millions 577 mille 292 francs, soit moins de 30 mille francs Cfa le prix du kit», soulignent-ils. Ils se demandent alors quel a été le coût d’un kit alimentaire supporté par le contribuable sénégalais. Mais pour eux, «la réalité des faits est si têtue, si indélébile qu’aucune manipulation ne pourrait effacer, y compris un lavage par des torrents de sueur». Et d’ajouter : «Mansour Faye et son équipe donnent un montant de 57 milliards 289 millions 289 mille 292 francs Cfa payé pour l’achat des denrées alimentaires pour 1 million 100 mille ménages (588 mille 045 Registre national unique (Rnu), 411 mille 955 ciblages communautaires et 100 mille pour les groupes spécifiques) à raison de 66 mille francs Cfa le kit par ménage. Faites le calcul vous-mêmes, cela équivaut à 72 milliards 600 millions de francs, sans compter le transport qui avoisinerait 2 milliards de francs, plus les paiements pour les 5 000 vérificateurs à raison de 70 mille francs Cfa chacun.»