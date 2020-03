Les Sénégalais de l’extérieur hors Afrique subissent les conséquences du coronavirus. Mais depuis quelques jours, le Covd-19 prend ses quartiers dans beaucoup de pays du continent et inquiète les députés de l’Afrique centrale. «Depuis le mois de janvier 2020, le Covid-19 est apparu en Chine et ne cesse de se propager dans beaucoup de pays où résident des Sénégalais. Nous tenons à exprimer notre soutien et notre compassion à tous nos compatriotes vivant à l’étranger, et plus particulièrement ceux qui résident dans les pays touchés par le Covid-19 dont l’Afrique centrale», indique un communiqué. Les élus Bineta Seck et Aboubakry Ngaïndé invitent donc les Sénégalais du Congo, du Gabon et autres à la «prudence» et au «respect» des consignes préventives et sanitaires édictées par les pays d’accueil pour limiter l’impact du virus. «Cette situation exceptionnelle ne doit pas nous pousser à céder à la panique. Nous appelons nos compatriotes à se rapprocher des représentations diplomatiques pour connaître les décisions prises par les pays d’accueil, mais aussi à rester vigilants, sereins et limiter les déplacements», recommandent les députés de l’Afrique centrale.