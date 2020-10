Le service pédiatrie du centre hospitalier Roi Baudouin a reçu la visite de la structure Lion’s Club, qui est une organisation qui évolue dans le social. Il y a fort longtemps, des responsables de ce service pédiatrie avaient sollicité une aide en renfort de divers matériels pour les enfants hospitalisés dans ce service. L’appel semble être entendu par une équipe du Lion’s Club, qui a effectué la visite avec 1400 kits composés de pacs alimentaires, de jouets, de couches, biberons et divers objets pour les remettre aux enfants. Une intervention qu’a magnifiée Mohamadou Bassirou Ndiaye, chef des services administratifs financiers du centre hospitalier Roi Baudouin : «Nous sommes très heureux d’avoir reçu ces responsables du Lion’s Club. Parce qu’ici, la banlieue, est une zone où il y a beaucoup de démunis. Et le service pédiatrie de l’hôpital Roi Baudouin est un service extrêmement demandé pour des soins par la population. Et cet appui est venu à son heure.»

Mais ce responsable de service a profité de cette opportunité pour tendre la main à cette organisation afin qu’elle poursuit la collaboration pour d’autres interventions au niveau des différents services du centre hospitalier.

Ralph Jose Daizo, médecin au Sénégal, par ailleurs président de zone de Lion’s Club, renseigne que cette journée coïncide avec la Journée de la vue qui est le «8 octobre, qui est devenue la Journée internationale du service Lion. Et chaque année, les Lion’s, dans tous les pays du monde, essaient de marquer d’une pierre angulaire ce 8 octobre par des services de proximité au niveau des populations. Après 100 ans d’existence, le Lion’s Club s’est diversifié avec de nouveaux axes, le cancer pédiatrique, la vue naturellement qui était son cheval de bataille initial, le diabète, etc. Et aujourd’hui, nous avons choisi de soutenir la pédiatrie, d’où les raisons de notre présence ici à Roi Baudouin. Et nous allons intervenir dans différentes localités de la région de Dakar».