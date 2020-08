Après une centaine de jours d’arrêt imposé par la pandémie de coronavirus, la NBA a repris à Disney World en Floride avec 22 franchises. Considéré comme le championnat le plus suivi et le plus disputé de basketball dans le monde, la NBA suscite l’intérêt dans les quatre coins du monde. Alors que la compétition entame un virage décisif, avec la fin de la saison régulière, des journalistes africains spécialisés livrent leurs impressions sur les principales nouvelles de la semaine. Pour ce premier numéro de «African NBA Blogtable», le leadership des Los Angeles Lakers en quête d’un titre pour rendre hommage à Kobe Bryant et les chances des Toronto Raptors de conserver leur titre acquis à la surprise générale l’année dernière.

Les Lakers ont décroché la première place de la Western Conference pour la première fois depuis que Kobe Bryant les a emmenés au championnat NBA 2010. Quel impact cette victoire aura-t-elle sur LeBron James et son équipe, alors qu’ils cherchent à ramener le trophée Larry O’Brien à Los Angeles ?

Les Raptors ayant battu les Lakers, les Heat et les Magic lors de leurs trois premiers matchs de poule portent ainsi leur série de victoires à sept matchs consécutifs. Ont-ils les moyens de répéter l’exploit en 2020 ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Finir tête de série de la Conférence Ouest est certainement une très bonne nouvelle pour les Lakers de Los Angeles après leur performance très décevante de la saison dernière. LeBron et ses coéquipiers devaient montrer au public la qualité de leur équipe, même après cette interruption. Si certains ne voient pas l’intérêt de terminer premiers, le fait de se placer en tête de la compétition parmi les Clippers, les Rockets et tant d’autres équipes est un signal fort montrant que les Lakers ont les yeux rivés sur le titre, alors que la neutralité du site de Disney World annule l’avantage du jeu à domicile.Beaucoup penseront à tort que le titre des Raptors l’an dernier n’est dû qu’au travail formidable de Kawhi Leonard ou à la chance de jouer les Warriors sans leur fantastique trio. Mais les Raptors ont parcouru un long chemin et atteindre la finale de la NBA n’a pas été le fruit du hasard. Avec des joueurs comme Kyle Lowry, Marc Gasol et la fierté africaine que représentent Pascal Siakam et Serge Ibaka, les Raptors pourraient à nouveau être l’équipe que personne n’attend, mais que tout le monde applaudira.

Nicasius Agwanda, Clouds Media (Tanzanie) : C’est énorme pour les fans des violet et or, car leur audace est à la hauteur de ce dont ils ont l’habitude. Nous parlons de la deuxième équipe la plus titrée de l’histoire de la NBA et d’une équipe qui a la culture d’Hollywood. Ils ont certainement la soif de rejoindre le plus haut niveau, ce qui est une énorme motivation pour les fans des Lakers, qui peuvent maintenant y croire à nouveau. Les Lakers comptent sans doute deux des cinq meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont le meilleur joueur qui en est à sa 17e saison et le meilleur big man. Il est évident qu’ils sont censés être la tête de série, vu que leur rival historique, les Clippers, n’a pas pu aligner tous ses joueurs depuis de nombreux matchs. Cela étant, ils devraient être motivés. Ils sont conscients que le monde les regarde et qu’ils portent cette pression sur eux, ce qui les pousse à tenter de ramener le trophée à leurs fans. D’un autre côté, la poule a été quelque peu surprenante et très imprévisible. Les équipes jouent à un autre niveau et je ne serai pas surpris de voir quelques surprises en cours de route. Portland fait son chemin, Oklahoma City est très solide et Houston reste Houston. Les deux défaites des Lakers contre les Raptors et l’OKC sont alarmantes. Je pense que les Raptors ont été sous-estimés la saison dernière et que d’autres talents ont été éclipsés par l’arrivée de Kahwi Leonard. Ils sont très complets en tant qu’équipe et le fait qu’il n’y ait pas de gros ego dans cette équipe les rend encore plus compétitifs. Nous devons féliciter particulièrement Masai Ujiri pour la façon dont il a constitué cette équipe, très peu de managers auraient pu réaliser ce qu’il a fait jusqu’à présent. Quant à l’homme lui-même, Nick Nurse, il a fait un travail formidable et je suis avec lui quand il dit qu’ils sont prêts pour le trophée Larry O’Brien. Il a été un entraîneur de premier plan, ils défendent différemment et leur attaque est à la hauteur des autres. À mes yeux, c’est l’entraîneur de l’année à ce stade.

Njie Enow, Cameroon Radio TV (Cameroun): Les Lakers sont soumis à une pression sans précédent et, jusqu’à présent, ils semblent bien gérer la situation. Le fait de disposer d’une équipe solide, bien dirigée sur le terrain, et qui vise à honorer la mémoire de Kobe Bryant leur donne l’élan nécessaire pour aller chercher le titre. L’équipe de L.A. dispose d’une machine défensive en la personne d’Anthony Davis et sa contribution en attaque est incroyable. LeBron James est revenu à un jeu très énergique et on peut dire que toute l’équipe croit à un retour à la gloire. Si seuls les Lakers peuvent améliorer leur tir au-delà de l’arc et maintenir leur concentration, il sera difficile de ne pas les voir faire la fête à la fin des éliminatoires. Les Raptors sont une équipe extrêmement talentueuse et l’émergence de Pascal Siakam, qui compte en moyenne 23,3 points et 7,5 rebonds, et la résurgence de Serge Ibaka, qui contribue à 15,7 points et 8,2 boards, signifient qu’ils sont solides. Ils ont remporté quelques victoires convaincantes contre les Lakers et les Heat, mais on saura si leur détermination sera véritablement mise à l’épreuve s’ils parviennent à battre une équipe des Bucks plus rigoureuse sur le plan défensif et plus athlétique, ou les Sixers la semaine prochaine. Ce n’est pas pour rien que la saison où les Raptors ont remporté le trophée Larry O’Brien, l’équipe avait un défenseur et un buteur d’élite en la personne de Kawhi Leonard. Il a apporté une harmonie défensive et un certain leadership qui se sont avérés être la clé du succès des Raptors dans leur quête de gloire l’année dernière. Les Raptors auront besoin d’un jeu étincelant et d’une bonne exécution pour conserver le titre de champion de la NBA, mais lorsque les favoris sont mentionnés, il s’agit généralement des Lakers, des Clippers et des Bucks, et non des Raptors.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : Pour moi, le seul impact que cela pourrait avoir serait de renforcer la confiance de l’équipe pour la suite. Le fait de s’emparer de la tête de série n’a pas vraiment d’avantage tangible. Si les Lakers remportaient le championnat, ce serait formidable pour l’équipe d’un point de vue historique, notamment en raison de la perte déchirante de Kobe Bryant, mais au-delà de cela, ce n’est qu’une bonne statistique. LeBron James a cependant exprimé sa satisfaction quant à ce résultat, et tout indique que si LeBron se sent bien, l’équipe fonctionne bien. Les Raptors avaient déjà les cartes en main pour réitérer leur performance bien avant de battre les Lakers et les Heat. En règle générale, je ne crois pas qu’il faille faire le jeu contre les champions en titre, surtout s’ils n’ont pas donné de raison de le faire. Les Raptors ne m’ont donné absolument aucune raison de penser qu’ils ne pourraient pas gagner à nouveau. Ils ont un pourcentage de victoires plus important que la saison dernière, leurs joueurs jouent vraiment bien individuellement et collectivement et ils ont fait tout cela tout en étant l’une des équipes du championnat comptant le plus grand nombre de blessés. Pour moi, ils ont le championnat entre les mains.

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigéria): L’impact est certainement positif car cet exploit apporte une nouvelle énergie à l’équipe dirigée par Frank Vogel. Le grand souci pour moi est que malgré les qualités individuelles de l’équipe, ils semblent très loin d’être un produit fini. Leur défense a joué un rôle énorme dans leur victoire au West, ce qui a quelque peu atténué les lacunes constatées dans l’équipe. Comment expliquer que l’équipe des Lakers n’ait réalisé que cinq de ses 37 tentatives à trois points contre l’OKC ? Il semble cependant que Frank Vogel utilise les matchs de classement des poules de la NBA pour expérimenter, mais il devra faire beaucoup de retouches si l’équipe espère avoir une fin brillante dans la post-saison. Les grands noms doivent également se tailler une place sur le plan de la fiabilité s’ils veulent vraiment décrocher ce trophée cette année. Le manque de tireurs fiables est inquiétant, mais la qualité de LeBron James peut en fait masquer les défauts de l’équipe. L’histoire n’a jamais été aussi favorable aux équipes qui perdent leurs superstars – La Nouvelle-Orléans après Chris Paul, Orlando après Dwight Howard, OKC après Durant et Cleveland après LeBron James, pour n’en citer que quelques-unes, mais on ne peut pas en dire autant des champions en titre après la sortie de Kawhi Leonard. Le pourcentage actuel de victoires de l’équipe après la victoire sur les Magic est le plus élevé de toute l’histoire de la NBA et ils ont connu un fort début de poule. La confiance au sein de l’équipe et parmi les fans est bonne et n’est pas démesurée. Des joueurs comme Pascal Siakam, Fred VanVleet et Kyle Lowry, ainsi qu’une culture défensive au sein de son système, ont permis à l’équipe de s’ancrer solidement en tant que deuxième tête de série de l’Eastern Conference et d’avoir toutes les chances pour réaliser le doublé cette année.

Sharon Allela, Capital FM (Kenya): Honnêtement, vu les performances des Lakers jusqu’à présent dans la poule, je ne vois pas cela comme un indicateur de leur façon de jouer à l’avenir. Ils doivent passer la vitesse supérieure et oublier la contradiction actuelle entre leur position de tête de série et une défense et des performances qui laissent à désirer. J’aime tout ce que je vois avec cette équipe de Raptors. Les Bucks sont une force avec laquelle il faut compter et ils apportent une compétition extrêmement divertissante. Cela dit, le travail d’équipe des Raptors est exceptionnel. Ils ont une défense redoutable et je suis ravie de voir à nouveau OG Anunoby jouer au plus haut niveau. L’équipe est solide, confiante et coriace. Ils ont certainement ce qu’il faut pour se battre pour un deuxième titre.

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Je pense que la mission des Lakers sera difficile, mais en aucun cas impossible. La perte de Kobe Bryant reste une source de motivation pour LeBron James et ses coéquipiers. C’est un défi pour toute une ville. Les dernières sorties des Raptors m’amènent à penser que nous pouvons compter sur les champions en titre pour le reste de la saison. J’ai eu quelques inquiétudes après le départ de Kawhi Leonard pour les Clippers de Los Angeles, qui a joué un rôle important dans le couronnement des Raptors en juin dernier, mais on peut dire que l’équipe a fait bon usage de la pause pour faire face à l’épuisement de la saison dernière. Une fois de plus, nous pouvons compter sur eux pour tenir leurs promesses.