Les Lions n’ont pas rugi au Caire. Mais ils ont été étouffés par des Fennecs qui ont montré plus d’envie, d’abnégation et de vice. Naïveté sénégalaise ? Sans doute. Limite technico-tactique ? Probablement. En tout cas, Cissé et ses hommes se retrouvent dans une situation inconfortable, vont passer le week-end à cogiter pour trouver la bonne formule pour renverser le Kenya. Car à chaque fois qu’ils doivent pendre de la hauteur, les Lions ont des vertiges. Et les chutes sont toujours spectaculaires.