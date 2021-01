Le Conseil national des sages de l’Apr salue le «retentissement» du message à la Nation du président de la République. Il témoigne, selon cette structure du parti au pouvoir, de «l’engagement et du leadership d’un homme au service exclusif du Peuple sénégalais». Dans un communiqué, Maham Diallo et ses camarades notent que la «constance» de l’appel de Macky Sall et la «portée de ses initiatives politiques sont révélatrices d’une posture républicaine construite autour du consensus entre les différentes forces vives de la Nation». Cette démarche, estiment-il, vise à instaurer une «nouvelle dialectique politique construite autour de l’ouverture, de l’écoute et de la générosité», des «fondamentaux» de l’Apr depuis sa naissance. Les sages apéristes se réjouissent de la consolidation et du renforcement de cette dynamique autour d’un idéal : «Construire un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous.» C’est dans ce sens qu’ils adhèrent «totalement» à l’élargissement de la grande majorité présidentielle. En effet, ils estiment, comme leur leader Macky Sall, que le ralliement de Idrissa Seck, Oumar Sarr et Cie «cristallise aujourd’hui 85% de l’électorat du Sénégal et de sa diaspora».

Le Conseil national des sages de l’Apr rappelle, de toute façon, que le Président Sall, dès la proclamation officielle de sa confortable réélection avec 58,26% des suffrages exprimés, avait lancé un nouvel appel à un «dialogue républicain impliquant toutes les forces vives de la Nation, sans exclusive». Les sages de l’Apr, qui louent cette «générosité de cœur et d’esprit» du chef de l’Etat, saluent par ailleurs la mémoire du Général Mamadou Niang, un «grand serviteur de l’Etat, soldat émérite et illustre ambassadeur du dialogue national», décédé le 28 décembre dernier.