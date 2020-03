Le mythique stade de Rio de Janeiro va prendre une toute autre allure face à la pandémie mondiale du coronavirus. Le stade du Maracana va être transformé en hôpital de campagne pour accueillir des malades affectés par le coronavirus.

C’est le gouverneur régional, Wilson Witzel, qui a annoncé que le stade sera préparé pour espérer commencer à recevoir des patients dans deux semaines, date à laquelle le pic de cas positifs devrait atteindre le pays.

Le symbole du football brésilien se transforme lui aussi pour aider les habitants de son pays à faire face à une pandémie de Covid-19 qui touche la plupart des pays du globe.

D’autres stades du pays en font de même, à l’image du Pacaembú de Sao Paulo qui ouvrira lui aussi ses portes aux patients afin que les cas les moins graves puissent eux aussi être traités sans problèmes.

Corinthians, Sao Paulo et Santos ont quant à eux annoncé que leurs infrastructures étaient à la disposition du pays afin de stopper au plus vite la propagation du virus.

En Espagne aussi c’est la même tendance. Le Real Madrid va mettre à disposition son stade le Santiago Bernabeu pour entreposer du matériel médical destiné à lutter contre le coronavirus en Espagne, deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie, a annoncé jeudi le club.

En collaboration avec le Conseil supérieur des sports, «le Santiago Bernabeu sera transformé en espace adapté pour stocker les dons en équipements sanitaires destinés à lutter contre cette pandémie», déclare dans un communiqué le club aux 13 titres en Ligue des Champions.

Le Real Madrid centralisera en particulier les dons des entreprises et associations du secteur sportif dans son enceinte de 81 000 places avant de les remettre aux autorités sanitaires espagnoles.

L’Espagne a franchi jeudi la barre des 4000 décès liés au coronavirus. C’est désormais le 2e pays le plus touché au monde devant la Chine et derrière l’Italie. La région de Madrid est la plus touchée du pays, avec plus de 2000 morts jusqu’ici. Toutes les compétitions de football ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre en Espagne.

Sénégal : Atépa propose le Dakar Aréna en Centre médical

Notons qu’au Sénégal, avec la suspension des activités sportives pour cause du coronavirus, Pierre Atépa Goudiaby propose la transformation du complexe Dakar Aréna en Centre médical. «Avec un budget d’un milliard au moins, il est possible de faire de ce complexe un centre médical», a-t-il déclaré.

Pour l’architecte, ce complexe, situé à Diamniadio et contenant 15 000 places assises, pourrait constituer un centre de soins adéquat dans la lutte contre le Covid-19. Il se dit également prêt à participer à l’aménagement provisoire du stade pour le bien de tous.

Pierre Atépa Goudiaby estime qu’emmener les cas suspects dans les hôpitaux, participe à l’encombrement de ceux-ci, mais propage aussi le virus à des sujets déjà affaiblis par leur état de santé.