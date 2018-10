Au Sénégal, on aime construire en grand, même quand on a une petite famille nucléaire. Il est de moins en moins pensable pour beaucoup de personnes de se contenter d’une maison basse, quand il est possible de construire en hauteur. Et pourtant, tout le monde se plaint de la cherté des matériaux de construction. Explication du mystère ? On dira que l’on prend exemple sur l’Etat qui s’est lancé dans des opérations d’infrastructures de grande envergure. La preuve par les Pôles de Diamniadio et du Lac Rose. Sur des maquettes et dans la réalité, c’est beau et impressionnant. Une chose cependant. Il ne faut pas mourir sur ces sites. Personne n’y a prévu d’édifier de cimetière.