Parents, amis et camarades ont rendu un dernier hommage à Cheikh Sadibou Fall, décédé le 21 juillet dernier en France. Et du monde, il y en avait hier, lors de la levée du corps de Cheikh Sadibou Fall à l’hôpital Prin­cipal. Dans une vidéo, l’on aperçoit plusieurs de ses amis, parents et hautes autorités de la République. M, mais aussi ses ex-frères du Parti démocratique sénégalais où il a fait ses armes pendant presque toute sa carrière politique. Il y avait, entre autres, Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, Omar Sarr, une forte délégation envoyée par Abdoulaye Wade et conduite par Serigne Cheikh Bara Dolli Mbacké, président du groupe parlementaire de l’opposition. Pape Diouf, qui lui avait succédé au ministère de la Pêche, mais aussi Ousmane Ngom qui l’avait remplacé au ministère de l’Intérieur étaient tous là. Cheikh Sadibou Fall fut aussi maire de Point E déjà en 1996, et c’est sans doute à ce titre que l’actuel maire Palla Mbengue est venu l’accompagner au nom de sa commune. Le diplomate Man­keur Ndiaye est venu compatir à la douleur de la famille du défunt qui a été ambassadeur du Séné­gal en Italie pendant près de 7 ans.

Pr Joseph Sarr, coordonnateur départemental du Pds de Dakar, Me Ousmane Ngom et Farba Senghor ont apporté des témoignages. Au nom de la famille, c’est le colonel à la retraite Ousmane Cissé qui tenu à remercier tous pour cet hommage mérité rendu au défunt. Les enfants de Cheikh Sadibou Fall, par la voix de leur aînée Awa Cheikh, n’ont pas manqué de remercier leur papa pour tout ce qu’il a fait pour eux, mais aussi tous ceux qui ont compati à leur douleur. Au Président Macky Sall qui a pris toutes les dispositions non seulement pour les soins de leur papa, mais aussi pour le rapatriement de la dépouille, la famille a exprimé toute sa reconnaissance. Le gouvernement n’a pas été représenté, mais l’on annonce une délégation officielle chez le défunt pour des condoléances. Cheikh Sadibou Fall repose désormais au cimetière musulman de Yoff.