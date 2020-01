Le Jaraaf n’oubliera pas de sitôt son premier match au stade Ndiarème de Guédiawaye. Les Médinois en sont repartis avec une défaite amère (1-3) face au Stade de Mbour, en match comptant pour la 6ème journée de Ligue 1 disputée ce samedi. Suffisant pour faire monter la colère chez les supporters du club médinois.

Ayant l’habitude de recevoir au stade Alassane Djigo de Pikine suite à l’indisponibilité des stades Demba Diop et Léopold Senghor, le Jaraaf rencontre des difficultés à trouver ses marques au stade Ndiarème.

Du coup, pour son premier match dans ce stade, les Médinois en sont repartis avec une lourde défaite (1-3) ce samedi en match comptant pour la 6ème journée de Ligue 1.

Telle une pilule amère, cette défaite a du mal à passer chez les supporters du Jaraaf qui se défaussent sur leurs dirigeants à la fin de la rencontre. En colère, les inconditionnels du club de la Médina menacent avec le geste et des propos aigres doux les responsables du club qui n’ont pas attendu pour riposter.

Il y avait de l’électricité dans l’air. On est au bord de l’affrontement entre les deux camps qui se regardent en chien de faïence. Mais les Forces de l’ordre veillent au grain.

Ayant bu le calice jusqu’à la lie, le Jaraaf a été est cueilli à froid par une vaillante équipe du Stade de Mbour. Trouvant le chemin des filets avec un but matinal marqué cinq minutes après le coup d’envoi suite à un coup de tête de Moussa Ndiaye, les Mbourois inscrivent un second but (52ème mn). Sur un exploit personnel, Bacary Goudiaby va ajuster le portier du Jaraaf après avoir passé en revue toute la défense de l’équipe de la Médina dont l’entraîneur, Malick Daf, avait eu une altercation avec l’arbitre avant la pause ; ce qui lui a valu un avertissement.

Après avoir vu le but de leur latéral gauche, Babacar Seck, annulé pour une position de hors-jeu, les Dakarois encaissent un troisième but marqué par le nouvel entrant, Raymond Diémé Ndour (89ème mn). Avant que Albert Lamane Diène ne sauve l’honneur pour le Jaraaf en transformant un penalty à une minute de la fin de la rencontre.

Ayant rejoint le banc du Stade de Mbour cette saison, le jeune entraineur Cheikh Gueye s’est dit heureux d’avoir pris le meilleur sur «une équipe du Jaraaf qui n’a pu développer son jeu et qui a laissé trop d’espaces».

Avec cette défaite, le Jaraaf (4 points) est rejoint par le Stade de Mbour et rétrograde à la 12e place. Quant à l’Us Gorée, elle reste lanterne rouge pour avoir concédé une nouvelle défaite devant Mbour Pc.

Le leader se fait respecter

En déplacement ce samedi au Stade Fodé Wade, le leader, le Teungueth Fc, faisait face au 5ème du championnat, Diambars. Les poulains de Youssouph Dabo ont tenu leur rang en s’imposant sur le score de 2 buts à 1.

Les Mbourois se sont montrés plus incisifs en dominant la première période par une réalisation de leur buteur-maison, Bamba Dieng. Mais au retour des vestiaires, le leader va revenir au score grâce à Baye Djiby Diop à la 55e minute. Avant que Pape Waly Ndiaye ne scelle le sort du match en toute fin de partie (87e minute).

