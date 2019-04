Génération Foot a battu ce dimanche Mbour Petite Côte (3-0) et devient championne du Sénégal à l’issue de la 23e journée de la Ligue 1 sénégalaise. In­vaincue depuis le début de la saison, Génération Foot s’offre ainsi son 2e titre en seulement 3 ans.

Face à Mbour Petite Côte, l’une des formations les plus en forme du moment, invaincue dans cette phase retour avec 4 victoires enchaînées de la 15ème journée à la 18ème, les Pélicans ont péché d’entrée en encaissant un but dès le coup d’envoi de la rencontre (1e).

Face aux hommes de Demba Mbaye, déterminés à remporter le trophée à trois journées de la fin du championnat, les Mbou­rois n’ont rien pu faire. Suite à un cafouillage devant les buts des visiteurs, Jean-Louis Diouf en profite pour doubler la mise (2-0).

Au retour des vestiaires, le Mbour Pc tente de laver l’affront de la première mi-temps mais bute sur une défense vigilante. Pis, le club Mbourois recule et encaisse un autre but (3-0). Les Grenats, qui ont enregistré 12 victoires et 11 matches nuls lors des 23 matchs disputés en championnat, sont la deuxième formation après le Jaraaf, à avoir remporté à deux reprises le titre de Ligue 1 sous l’ère du foot professionnel.

Un sacre historique, puisque Génération Foot est la seule formation à ne pas enregistrer la moindre défaite depuis le début de la saison ; et la première équipe de l’histoire du championnat à 14 formations à avoir réalisé un tel exploit. Un gros coup pour l’académie Génération Foot.

En bas du tableau c’est la bataille pour le maintien avec la Linguère qui a fait une bonne opération en dominant l’As Pikine 3-1. Avec 22 points, les Saint-Louisiens reviennent à 3 points de Niary Tally battue par le Jaraaf.

Par contre c’est la Ligue 2 pour la Sonacos de Diourbel (14 pts) suite à sa défaite concédée devant l’Us Gorée (2-3). Des insulaires (27 pts) qui se donnent de l’air à égalité avec le Stade de Mbour tenu en échec par Douanes.

Avec wiwsport.com