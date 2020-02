Le match entre Génération Foot, mal en point en ce début de saison, et Diambars, qui alterne le bon et le moins bon, sera l’une des rencontres phare de la 12e journée de Ligue 1. Avant-dernière équipe du classement, avec le même nombre de points que la lanterne rouge, le Cneps (9 points), Génération Foot doit commencer à engranger des points pour relancer son opération de remontée dans le classement. Avec neuf points en 11 matchs, l’académie de Déni Birame Ndao est loin des standards auxquels le public de la Ligue 1 était habitué. Face à Diambars, elle devra jouer contre de jeunes footballeurs qui vont mettre en avant leurs qualités techniques. Et ce sera un match difficile pour Génération Foot, d’autant plus que Diambars (13 points) a réussi ses meilleures performances loin de ses bases.

Quant au leader Teungueth Fc, il est assuré de prendre la première place à la fin de la phase aller. Contre l’As Pikine (5e, avec 15 points), dimanche, l’équipe de Rufisque pourra se mesurer à une équipe bien organisée, qui pourrait compter sur l’apport d’un public fidèle.

Le programme

Samedi : Niary Tally-Ndiambour. Dimanche : Génération Foot-Diambars, Us Gorée-As Douanes, Cneps-Dakar Sc, Casa Sports-Stade de Mbour, As Pikine-Teungueth Fc, Mbour Pc-Jaraaf.