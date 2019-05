Le stade Léopold Senghor sera ce samedi le théâtre d’un affrontement entre le tout nouveau champion du Sénégal de Ligue 1, Génération Foot, et son prédécesseur au palmarès, le Jaraaf. Une sorte de passation de témoin, mais aussi un avant-goût de l’explication que les deux équipes auront le 15 mai prochain au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao, en demi-finales de Coupe de la Ligue. L’issue de ce match pourrait ainsi avoir une incidence sur la manière des deux équipes d’aborder leurs futures retrouvailles.

Pour le Jaraaf (2ème avec 37 points), il faudra faire bonne figure ne serait-ce pour conserver son siège menacé par Teungueth Fc, tandis que GF (d’ores et déjà championne avec 47 points) cherchera à préserver son invincibilité.

Juste avant ce match, l’As Pikine (5ème avec 31 points) tentera de déloger Dakar Sacré-Cœur de sa troisième place (33 pts). Pour cela, les Pikinois devront montrer un visage bien plus séduisant que celui affiché au tour précédent à domicile, lors de leur défaite contre la Linguère de St-Louis.

Teungueth Fc (3ème 37 points), forte de sa victoire chez le Casa la journée passée, compte enchaîner à Ngalandou Diouf pour profiter d’un éventuel faux pas du Jaraaf. Mais Niary Tally (12ème 25 pts) qui lutte pour son maintien, ne lui facilitera point la tâche.

Les autres matchs de la 24ème journée de L1 StarTimes sont prévus le dimanche 5 mai, avec notamment un certain Linguère-Gorée.

Le programme : Samedi 4 mai à Senghor à 16h : Dsc-As Pikine ; à 18h : Jaraaf-Génération Foot ; à Ngalandou Diouf à 17h : Teungueth-Ngb. Dimanche 5 mai à Caroline Faye à 17h 30 : Mbour Pc-Ndiambour ; à Amadou Barry à 16h : Douanes-Casa ; à Lamine Guèye à 17h : Sonacos-Stade de Mbour ; à Mawade Wade à 17h : Linguère-Gorée.