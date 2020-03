La Ligue 1 boucle ce week-end sa phase aller. Jusque-là invaincu, le leader Teungueth Fc peut terminer le job en toute tranquillité en s’imposant à domicile face à la lanterne rouge, le Cneps de Thiès.

La Ligue 1 de football professionnel joue ce week-end la 13e journée qui va boucler la phase aller largement dominée par Teungueth Fc (Tfc) qui est assuré de terminer à la première place. L’équipe rufisquoise ayant déjà largué ses poursuivants à 11 longueurs.

Malgré ce large écart, les Rufisquois mesurent l’enjeu de la rencontre de cet après-midi (17h) qui est de rester invaincus à l’issue de la phase aller. Evidemment face au Cneps de Thiès, lanterne rouge, la tâche s’avère aisée pour les hommes de Youssouf Dabo. Mais attention, car ce genre de duels des extrêmes se transforment souvent en match-piège.

Quand on se penche sur les stats, le Tfc impressionne. En effet, le leader de la Ligue 1 a la meilleure attaque (21 buts) et la meilleure défense (6 buts). Sur les 12 matchs joués, ils ont eu 9 victoires et 3 nuls. Ce qui est impressionnant pour une équipe qui a récemment découvert l’élite.

Pour les deux autres matchs prévus ce samedi, on aura Dakar Sacré Cœur-Casa Sports et Douane-Mbour Pc. Dauphin de Tfc, Dsc (19 pts) devra s’imposer au risque de laisser encore filer les Rufisquois (30 pts).

Même mission pour la Douane et le Jaraaf (18 pts chacun) qui reçoivent respectivement l’équipe de Mbaye Diouf Dia et celle de Niary Tally.

Pour les autres matchs, dimanche, on aura droit à un choc entre Diambars et As Pikine à Saly. Deux équipe qui sortent d’une défaite chacune et doivent relever la tête.

Au bas du tableau, Génération Foot qui a le même nombre de points que les Thiessois (12 pts) fait un déplacement difficile à Louga contre une équipe du Ndiambour (13 pts) qui n’est pas aussi au mieux de sa forme ; d’où un match à fort enjeu.

Avec le même nombre de points (13), Diambars et Stade de Mbour n’auront pas aussi droit à l’erreur.

Notons que malgré le coronavirus, les matchs sont programmés. Mais les organisateurs ont décidé de prendre des dispositions particulières afin de minorer les risques concernant cette maladie.

Programme 13e journée

Samedi : 17h 00 Dakar Sacré Cœur-Casa Sports. Teungueth Fc-Cneps Excellence. As Douanes-Mbour Pc.

Dimanche : 17h 00 Stade de Mbour-Us Gorée. Diambars-As Pikine. Ndiambour-Génération Foot. Jaraaf-Niary Tally.