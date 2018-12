Peu après sa démission de son poste d’entraîneur de Niary Tally (Ligue 1 – StarTimes), Abatalib Fall a réagi sur Igfm pour donner les vraies raisons de son départ après seulement 6 journées de championnat.

«Mon éducation et mes principes ne me permettent pas de continuer»

«C’est suite à une réunion qui s’est tenue le jeudi 13 décembre. Il y a eu des appréciations qui ont fait que mon éducation et mes principes ne me permettent pas de continuer. Nous faisons un métier certes exposé, mais il faut respecter la profession d’entraîneur. Ce n’est pas par rapport aux résultats, car on n’est même pas à 1/3 du championnat d’autant plus que les 7 premières journées font partie de la préparation. Mais c’est un problème à l’interne. Donc, je n’avais plus confiance à certaines personnes et une motivation maximale pour continuer», s’est-il confié via le réseau social WhatsApp.

Même si le technicien a affirmé que sa démission n’a rien à voir avec les résultats, il faut dire que Niary Tally tarde quand même à décoller. Le Ngb n’a pas encore décroché sa première victoire de la saison. En cinq matchs, seuls trois points ont été enregistrés suite aux nuls concédés en autant de sorties. Les deux autres se sont soldés par des défaites. Pis, au classement, elle occupe l’avant dernière place, mais avec un match en retard contre Génération Foot.

Pape Thiaw sur le banc

Quelques heures après la démission de l’entraîneur Abatalib Fall, Niary Tally n’a pas mis du temps pour lui trouver un successeur. Réuni ce lundi en début d’après-midi, le Comité exécutif du club a porté son choix sur l’ancien international sénégalais, Pape Thiaw, rapporte un communiqué posté sur sa page Facebook. «C’est une démission pour convenances personnelles. Il n’y a pas de commentaires à faire. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa prochaine aventure. Présentement, c’est Monsieur Pape Thiaw, ancien international et fils du quartier, connaissant et maîtrisant les ambitions et la mentalité du quartier, qui va diriger l’équipe.»

La charge sera lourde pour M. Thiaw qui devra redresser une équipe en difficulté. Pour l’heure, Pape Thiaw doit être l’homme qui redressera la pente du club populaire des Galactiques qui souffrent peut-être de la délocalisation de leur antre, Ngb recevant cette saison au stade municipal de Mbao.

Avec igfm