Eliminé jeudi de la Ligue Europa après sa défaite face à Cluj (0-1), Rennes a relevé la tête ce dimanche en s’imposant à domicile (3-1) face à Amiens.

Comme face aux Toulousains, Adrien Hunou et M’Baye Niang ont de nouveau été buteurs. Le premier a égalisé à la suite d’un corner de Raphinha mal dégagé par la défense amiénoise. La persévérance de Hunou a payé puisqu’il a dû s’y prendre à deux fois pour mettre le ballon au fond des filets d’Amiens (39e). Quatre minutes plus tôt, Amiens avait ouvert le score par l’intermédiaire de Serhou Guirassy, qui avait placé une belle frappe à la suite d’une talonnade bien sentie de Gaël Kakuta.

Au retour des vestiaires, Ren­nes a montré un visage totalement différent et a pris rapidement le contrôle de la rencontre. Après une opportunité pour Stiven Mendoza, bien décalé par Kakuta (47e), les Rennais ont pris les choses en main. Niang les a mis devant d’une talonnade sur un centre de Del Castillo, entré trois minutes plus tôt à la place de Yann Gboho (63e). «Je l’ai faite à l’instinct», a commenté l’attaquant international sénégalais après la rencontre.

Le meilleur buteur rennais en Ligue 1 a encore frappé. Discret en première période -une simple frappe en pivot à la 36e-, M’Baye Niang a présenté un visage plus conquérant après la pause, à l’image de son équipe. Il s’est d’abord montré dangereux sur une frappe détournée du pied par Gurtner (52e). Sur un corner de Benjamin Bourigeaud, il est arrivé lancé mais sa tête est passée au-dessus du but. Il a finalement marqué son cinquième but de la saison en Championnat en concluant d’une talonnade une superbe action de Rennes. C’est également lui qui a obtenu le penalty du break transformé par Raphinha (79e). «On avait à cœur de gagner, de se rattraper de jeudi, a confié l’international sénégalais. On a commencé la première période avec difficulté puis on s’est repris en seconde période. […] J’espère que ça va nous lancer dans une belle dynamique.»