Vite réduite à dix et menée, l’As Saint-Etienne a préservé son invincibilité lors de la 2e journée de Ligue 1 face à Strasbourg (1-1), grâce à un but du jeune Sénégalais de 20 ans, Makhtar Guèye, en fin de partie.

Les jeunes talents sont décidément à la fête en ce début de saison. Proche de sa première défaite sur la pelouse du Rc Strasbourg Alsace (Rcsa), l’As Saint-Etienne (Asse) s’en est remise à son jeune buteur sénégalais, Makhtar Guèye (20 ans), pour arracher un point dans une rencontre bien mal embarquée. L’attaquant, transfuge de l’Us Gorée, n’avait jamais évolué dans l’élite.

Pourtant, c’était mal embarqué pour les Verts. Comme lors de la première journée, les Stras­bourgeois se retrouvent rapidement en supériorité numérique. Subotic est exclu après avoir accroché Da Costa, qui partait vers le but (18e). Les Stras­bourgeois, qui ont planté la première banderille de ce match avec un coup franc de Liénard passé à quelques centimètres de la lucarne de Ruffier (3e), se heurtent alors à de solides Stéphanois. Loin de se démonter, les Verts se montrent également plus tranchants et se procurent les meilleures occasions. En contre, Cabella remonte le ballon dans l’axe et décale Khazri sur la gauche. L’interna­tional tunisien tente sa chance puissamment au premier poteau. Le montant renvoie sa tentative et sauve les locaux (23e).

Certainement bougés par Thierry Laurey à la pause, les Alsaciens reviennent avec d’autres intentions des vestiaires. Positionnés très haut, ils tentent de prendre à la gorge les dix Stéphanois. Une stratégie qui se révèle rapidement payante avec l’ouverture du score de Gonçalves, dix minutes plus tard. Sur la gauche, Caci centre vers son coéquipier au second poteau. Le milieu de terrain contrôle, élimine Gabriel Silva, avant de loger le ballon dans la lucarne de Ruffier d’une superbe frappe du pied gauche (1-0, 55e). Un magnifique enchaînement pour le premier but en Ligue 1 Conforama de ce joueur de 32 ans. Le Rcsa mène et sa supériorité numérique se fait désormais bien sentir, avec une nette domination. Une belle action à trois, conclue par Zohi, oblige Ruffier à se détendre pour éviter le break strasbourgeois (65e). Le portier doit une nouvelle fois intervenir sur une lourde frappe de Gonçalves (74e). Dans le dur physiquement, l’Asse donne tout pour sauver le point du match nul. Et c’est un jeune novice qui sauve les Verts. Entré en jeu quatre minutes auparavant pour sa première apparition en Ligue 1, Makhtar Guèye reprend victorieusement un centre de Debuchy, intelligemment laissé passer par Monnet-Paquet au premier poteau (1-1, 88e).

En provenance de l’Us Gorée (Sénégal), le jeune attaquant venait ainsi de se faire signaler quelques mois après avoir signé son premier contrat professionnel. En effet, c’est en mars 2018 qu’il a signé chez le club qui a révélé le Sénégalais Moustapha Bayal Sall. Guèye, haut sur son 1m 86, avait fini de convaincre Gérard Fernandez (responsable du recrutement chez les jeunes) et Philippe Guillemet (responsable du centre de formation). Il a signé un contrat professionnel l’engageant jusqu’en 2020 avec les Verts. Makhtar Guèye évoluait en 2ème division sénégalaise l’an passé avec L’Us Gorée qui a retrouvé l’élite un an après.

Le recrutement de cet espoir du football sénégalais, rapide et adroit, répond à la volonté de l’Asse de compléter son effectif avec des jeunes joueurs qui effectueront leur post-formation au sein du club. Avec 4 points, les Verts s’installent à la 7e place.