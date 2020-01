L’Us Gorée et le Jaraaf de Dakar ne respiraient pas la forme en championnat cette saison, et la cinquième journée de Ligue 1 les confrontait ce samedi. Bien sûr, les Vert et Blanc partaient comme favoris de cette affiche puisque les vice-champions du Sénégal avaient repris goût au succès.

Très mal en point depuis le début de la saison, les Insulaires avaient la lourde tâche de ne pas perdre devant les Médinois pour éviter de s’installer à la dernière place. Chose que les protégés de Sidate Sarr ne réussiront pas puisqu’ils vont s’incliner sur le score d’un but à zéro. Malgré une résistance à la suprématie du Jaraaf de Dakar, l’Us Gorée a finalement cédé face aux hommes de Malick Daf.

Du coup, les Insulaires sont désormais lanterne rouge du championnat avec un petit point et 4 défaites avec 9 buts encaissés pour un seul inscrit. Quant au Jaraaf, cette victoire lui permet de gagner 5 places au tableau avec 7 points sur 15 possibles.

Tous les résultats : Gorée-Jaraaf 0-1. Stade Mbour-Ndiambour 2-0. Dsc-Diambars 2-1. Douanes-Teungueth 0-1. Cneps-Ngb 1-1. Casa-Mpc 0-2. Pikine-Génération Foot 1-1.

