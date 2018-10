Rennes peine toujours en ce début du championnat de Ligue 1 française. Les Bretons, en supériorité numérique, ont été tenus en échec à domicile par Toulouse (1-1). Côté sénégalais, il y a de bonnes nouvelles avec le gardien Abdoulaye Diallo qui a été titularisé et Mbaye Niang qui a signé son premier but. Par contre, la mauvaise nouvelle c’est Ismaïla Sarr qui est sorti en première période pour s’être blessé seul à la cheville.

Au terme d’une rencontre à sens unique, le Stade Rennais a dû partager les points avec Toulouse (1-1) ce dimanche au Roazhon Park, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. En supériorité numérique depuis la 43e minute, les Bretons peuvent en effet avoir des regrets.

Pourtant très vite, les protégés de Lamouchi ont pris le contrôle du jeu. Grenier a fait passer un premier frisson dans la défense toulousaine en déposant un ballon parfait sur la tête de André, mais Reynet se détendait bien pour repousser. Et alors que le jeu s’enlisait au milieu de terrain, Leya Iseka n’a pas su contrôler ses nerfs après une décision litigieuse de l’arbitre, lequel l’a sanctionné d’un carton rouge à deux minutes de la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Sabri Lamouchi ont logiquement accentué leur domination. Léa-Siliki, d’une bonne reprise en angle fermé, puis André, à la réception d’un excellent centre de Bensebaini, pensaient ouvrir le score, mais Reynet, encore lui, maintenait son équipe en vie. Malheureusement pour le Tfc, l’ancien Dijonnais n’a rien pu faire sur le généreux penalty accordé à Rennes et transformé par Mbaye Niang (1-0, 71e). L’attaquant sénégalais, qui a remplacé son compatriote Ismaïla Sarr, blessé à la cheville (24e), venait ainsi d’inscrire son premier but de la saison.

Quinze minutes plus tard, Traoré a profité d’une passe parfaite de Léa-Siliki pour se présenter face à Reynet, mais le dernier rempart a une nouvelle fois remporté son duel ! Un arrêt salvateur récompensé quelques minutes plus tard par l’égalisation de… Todibo, d’une belle tête décroisée sur un centre de Gradel (1-1, 88e) ! La fin de match devenait folle, et Léa-Siliki croyait même offrir la victoire aux siens, mais sa frappe heurtait le poteau de Reynet. Décidément, les Rennais vont avoir des regrets !

A noter que pour la réception de Toulouse, Sabri Lamouchi a préféré dans les buts, le Sénégalais, Abdoulaye Diallo, à Tomas Koubek. Le gardien tchèque était en difficulté ces dernières semaines.

Insolite : Lors de Rennes-Toulouse, le VAR ne fonctionnait pas

Le coach toulousain Alain Casanova a confirmé que le VAR n’avait pas fonctionné à partir de la fin de première période, ce dimanche après-midi au Roazhon Park lors de Rennes-Toulouse (1-1). Celui-ci aurait pu servir pour vérifier la validité du penalty accordé à Rennes : «Le VAR n’était pas opérationnel. Le 4e arbitre est venu vers moi à 10 minutes de la fin de la mi-temps en disant qu’il n’était pas opérationnel. On a été convoqués à la pause avec Lamouchi et les deux capitaines pour nous le confirmer, il y avait un problème, tout simplement.»

hdiandy@lequotidien.sn