Avec une nette victoire 4-0, sur Mbour Petite Côte, samedi, pour la 9e journée de Ligue 1, l’équipe de Teungueth FC s’affirme de plus en plus comme le leader incontesté de la Ligue 1. Avec ce succès, elle compte 23 points, soit une avance de huit points sur ses deux dauphins, Dakar Sacré-Cœur et Douanes, qui ont fait match nul blanc contre Niary Tally et Ndiambour. Les autres résultats : Pikine-Gorée 0-2. Diambars-Jaraaf 0-1. Stade Mbour-Génération Foot 1-1. Casa Sports-Cneps 0-0.