Les rencontres Jaraaf-Mbour Petite Côte (Mpc), Gorée-Casa Sports et Sonacos-Génération foot constituent, entre autres, les affiches phare de la première journée de la Ligue 1 sénégalaise qui démarre le 20 octobre prochain, a appris l’Aps. Le tirage au sort des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ont été effectués mardi, au siège de la Ligue sénégalaise de footbal professionnel (Lsfp). La première journée de la Ligue 1 sénégalaise est prévue les 20 et 21 octobre prochain, et la dernière journée les 18 et 19 mai 2019. La finale de la Coupe de la Ligue, quant à elle, aura lieu le 26 mai 2019. Le Jaraaf de Dakar est l’équipe championne en titre de la Ligue 1. En perspective de l’ouverture de la saison, le président de la Ligue sénégalaise de football, Saër Seck, a appelé les Sénégalais à enrayer la violence dans les stades.

Fc Amitié et Cneps Excellence de Thiès pas encore intégrés

Concernant la Ligue 2, les dossiers d’admission des deux clubs thiessois (Ouest), Fc Amitié et Cneps Excellence promus cette année, n’ont pas encore été validés, a déclaré Saër Seck. «Les deux équipes de la ville de Thiès sont provisoirement dans le calendrier en attendant que leurs dossiers soient validés par le Conseil d’administration de la Lsfp», a expliqué Saër Seck. Et le président de la Lsfp d’ajouter que «normalement la date limite des dépôts de dossiers est fixée au 31 août. Le Cneps Excellence a déjà déposé son dossier qui va être étudié par le bureau».

La L1 et L2 diffusées par une chaîne de télévision

Les matchs des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 seront diffusés cette année par une chaîne de télévision, a annoncé Saër Seck, sans cependant aucune précision sur le nom de la télé qui pourrait en acquérir les droits. Le président de la Lsfp assure qu’il y a des négociations très avancées avec une chaîne de télévision, se gardant cependant de donner davantage de détails sur les discussions en cours. «Les négociations existent. La publication de ces négociations dans un journal nous gêne. Quand on négocie, et on a plusieurs possibilités, ces types d’informations sont gênants», a justifié Saër Seck. «Pour une fois, nous sommes en train de nous battre pour qu’une télévision puisse mettre de l’argent pour le football sénégalais, pour que notre spectacle ne soit pas gratuit», a-t-il poursuivi. Selon Saër Seck, l’arrivée d’une chaîne de télévision sera un «élément déterminant» de manière à permettre à la Lsfp de démarcher d’autres partenaires et sponsors, en vue de retrouver son «équilibre financier». Il a en outre affirmé que la Ligue attend de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) un financement. Seck a promis que lors de la saison à venir, tous les matchs se joueront sur terrain gazonné.

Calendrier des quatre premières journées de la phase aller

de Ligue 1

Première journée : Gorée-Casa Sports,Tengueth Fc (Tfc)-Dakar Sacré Cœur (Dsc), Stade de Mbour-Pikine, Jaraaf-Mbour Petite Côte (Mpc), Douanes-Ndiambour, Sonacos-Génération Foot, Linguère-Niary Tally (Ngb). Deuxième journée : Génération Foot-Linguère, Casa-Stade de Mbour, Ngb-Gorée, Ndiambour-Sonacos, Dsc-Douanes, Pikine-Jaraaf, Mpc-Tfc. Troisième journée : Tfc-Jaraaf, Douanes-Mpc, Sonacos-Dsc, Linguère-Ndiambour,Gorée-Gf, Stade de Mbour-Ngb, Pikine-Casa. Quatrième journée : Ngb-Casa, Ndiambour-Gorée, Gf-Stades de Mbour, Jaraaf-Douanes, Tfc-Pikine, Mpc-Sonacos, Dsc-Linguère.