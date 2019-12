Le Diambars Fc a remporté samedi la 1ère édition du Challenge des champions 2019, marquant ainsi l’ouverture de la nouvelle saison 2019-2020. Les poulains de Boubacar Gadiaga ont pris le meilleur sur l’Us Gorée sur la plus petite des marques à Alassane Djigo. Une victoire à l’allure de revanche pour l’équipe de Saly qui avait été dominée lors de la 2ème journée dudit tournoi par les insulaires.

Le succès des Académiciens est intervenu en seconde période grâce à un but de leur avant-centre Cheikh Ahmad Bamba Dieng sur un caviar de Adama Diome. Marquant son 4ème but dans ce tournoi, ce solide attaquant a été désigné meilleur buteur et meilleur joueur du Challenge des champions. Alors que du côté des insulaires, c’est le Lamine Sarr qui a été désigné «meilleur portier» à l’issue du tournoi.

Pour Boubacar Gadiaga, entraîneur de Diambars, cette victoire est le fruit d’une certaine «patience» dont ses joueurs ont fait preuve avant de trouver le chemin des filets adverses. Priant que ce trophée leur porte chance en vue de la nouvelle saison, le technicien reconnait que ses joueurs ont «dépensé beaucoup d’énergie au bout d’un match où il y a eu du jeu et du spectacle par moments» en présence d’un public venu en masse.

Ayant disputé un quatrième match lors de ce tournoi avec une seule défaite au finish en finale, l’entraîneur de Gorée Sidate Sarr estime que son équipe «a manqué d’efficacité devant les buts face à une équipe de Diambars plus réaliste».

Mais qu’à cela ne tienne, l’entraîneur insulaire espère capitaliser par rapport à ce tournoi et réussir une bonne saison avec le démarrage du championnat prévu le 7 décembre prochain. Et cela malgré le fait que son équipe ait connu une forte saignée avec le départ de dix joueurs de l’effectif dont six titulaires partis monnayer leur talent sous d’autres cieux.

«Nous sortons de deux semaines de préparation. Je pense qu’on s’est bien préparés pour mettre en place une équipe compétitive cette saison», a souligné le technicien insulaire qui juge que son équipe est à «80%» de ses capacités.

Notons que le match de la troisième place a été remporté par le Jaraaf devant Teungueth Fc (1-0). L’unique but du match a été marqué par le capitaine de l’équipe de la Médina, Cheikh Tidiane Sidibé.