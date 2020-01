Solide leader du championnat de Ligue 1 avec Teungueth Fc après 7 journées, Youssouf Dabo étale à chaque match ses qualités de coaching, avec une dernière victime, le Ndiambour de Louga.

Teungueth Fc est en train d’imposer un rythme intenable à ses concurrents. L’actuel leader de la Ligue 1 a enchainé lors de la 7ème journée, une 5ème victoire d’affilée en disposant du Ndiambour de Louga, samedi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque par 3 buts à 2. Les poulains de Youssouf Dabo ont, au terme d’une première mi-temps parfaitement maitrisée, regagner les vestiaires avec une avance d’un but marqué par Bouly Junior Sambou à la 18ème minute.

Le même joueur, auteur de cinq buts depuis le début de la saison, a manqué de récidiver aux 26ème et 42ème minutes et son compère en attaque Jibril Syllah n’y est non plus parvenu dans le temps additionnel, permettant ainsi aux Lougatois de regagner les vestiaires avec un seul but de retard.

En seconde période, le Ndiambour a présenté un meilleur visage à l’entame et a trouvé le chemin des filets adverses grâce à Matar Ndiaye sur un coup franc dévié par le mur à la 56ème minute.

Mais c’était sans compter avec le flair du coach Youssouf Dabo qui a inversé une tendance défavorable aux locaux bousculés par des Lougatois galvanisés par l’égalisation.

Trois remplacements successifs qui changent tout

En effet, son équipe mal en point, Youssouf Dabo opère trois changements successifs, changeant ainsi toute sa ligne d’attaque. Bouly Sambou, Jibril Sylla et Arona Sène regagnent le banc au profit de Malick Sambou, Aboubakrine Sall et Pape Omar Fall.

Coaching gagnant à l’arrivée, puisque Malick Sambou redonnait l’avantage au Tfc à la 83ème minute d’une puissante tête avant que Pape Omar Fall, idéalement servi par l’autre entrant Aboubakrine Sall, n’inscrive à la 87e le 3ème but des «bleu et blanc». Pape Omar Samb ayant finalement réduit le score pour le Ndiambour dans les arrêts de jeu.

Cette nouvelle victoire permet à Tfc d’engranger 19 points, confortant ainsi sa première place devant l’As Douanes largement distancée par le leader suite à sa lourde défaite (1-4) dimanche contre Diambars.

Du coup, les Rufisquois larguent les Gabelous à 6 points. Dakar Sacré-Cœur, jusque-là troisième au classement avec 11 points, a été surpris par le Jaraaf de Dakar (0-2). Permettant ainsi à l’As Pikine (12 pts) de monter sur le podium au détriment justement de Dakar Sacré-Cœur et à la faveur de sa victoire sur le Cneps-Excellence de Thiès sur ses terres, 1-0.

Un intéressant Jaraaf-Tfc à suivre

Notons que pour la prochaine journée, le leader se déplacera à Dakar pour jouer le Jaraaf qui se trouve dans le ventre mou du classement (7e, 10 pts). Ses deux poursuivants, les clubs douanier et pikinois, vont respectivement jouer contre le Cneps et le Casa Sports. Alors qu’au bas du tableau, l’Us Gorée, lanterne rouge, aura à faire un déplacement périlleux chez la championne en titre, Génération Foot, en plein doute.

abdniaye@lequotidien.sn