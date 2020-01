Les équipes de l’EJ Fatick et de la Linguère de Saint-Louis, victorieuses du Fc Thiès (2-0) et de Keur Madior (1-0) respectivement, demeurent en tête de la Ligue 2 de football, à l’issue de la 5ème journée. Les deux équipes comptent désormais 11 points avec un avantage à Fatick, première au classement grâce à un goal-average plus favorable (+5 et +4). Le Port autonome de Dakar et Amitié Fc occupent les deux dernières places du classement. A la fin de la saison, les deux premiers vont rejoindre l’élite.

Les autres résultats de la 5e journée : Amitié Fc-Uso (0-0), Renaissance-Duc (0-2), Guédia­waye Fc-Africa Promo Foot (3-2), Port-Jamono Fatick (1-1), Sonacos-Demba Diop Fc (1-3).