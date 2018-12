Vainqueur de Lorient (1-0), le Fc Sochaux va donc finir l’année 2018 hors de la zone rouge, quelques semaines après avoir intronisé Omar Daf maître du vestiaire des Lionceaux.

L’arrivée de Omar Daf sur le banc commence à rapporter des fruits, puisque Abdoulaye Sané retrouve le sens du but, permettant au Fc Sochaux (16e, 20 points) de s’éloigner de la zone rouge. La victoire contre Lorient (1-0) est son 2e succès en 4 matchs.

A rappeler que Abdoulaye Sané fut le Lionceau qui avait envoyé le Sénégal aux Jeux olympiques de Londres, après sa réalisation (88’) et celle de Ibrahima Baldé (2’) contre Oman le 23 avril 2012, à Coventry (Angleterre). L’ancien joueur de l’As Douane et du Stade Rennais est à 3 réalisations après 18 rencontres disputées.

Unique buteur de la rencontre, Abdoulaye Sané se sent de plus en mieux depuis l’arrivée de son compatriote, Omar Daf, sur le banc des Lionceaux. Le Sénégalais vient de marquer son 3e but de la saison, permettant aux Sochaliens de sortir de la zone de relégation.

Abdoulaye Sané : «On a bien respecté les consignes du coach»

Passé par l’As Douane (Séné­gal), avant de déposer ses valises au Stade Rennais (2010) et victime d’une forte concurrence, l’auteur du deuxième but qualificatif du Sénégal aux Jeux olympique de Londres face à Oman (2-0) enchaîne les prêts, sans jamais réussir à se faire un nom.

Transféré cette saison en provenance de Red Star, Sané a été, malgré ses faibles stats, l’un des meilleurs éléments de Sochaux en début de saison. Pour lui, «le groupe manque un peu d’expérience, c’est indéniable. En Ligue 2, c’est important. Il manque des leaders plus âgés, capables de parler au groupe facilement dans les moments difficiles», a laissé entendre le natif de Diouloulou, avant de poursuivre. «Si Sochaux veut s’en sortir, il faut que l’on soit une vraie équipe, pas juste des individualités. On peut faire mieux et gagner face à une équipe du gabarit de Lorient, mais toute l’équipe doit y croire, pas seulement moi», disait-il avant la rencontre dans les colonnes d’Est Républicain, repris par seneprolongations.

Positionné au front de l’attaque contre le Fc Lorient, Abdoulaye a marqué l’unique but de la partie, son 3e de la saison, suffisant pour sortir le Fc Sochaux (16e) de la zone rouge avec 20 points au compteur. «C’est une victoire importante. De voir le stade avec autant de joie, ça faisait un moment qu’on attendait ça, de donner autant de joie à notre public. Avant de partir en vacances, ça fait du bien. Ce dernier match nous permet de sortir de cette zone de relégation qui ne reflète pas notre club», s’est réjoui le Sénégalais au micro de BeIn Sports.

«Le Fc Sochaux Montbéliard est un grand club, on se doit de tout donner sur le terrain comme aujourd’hui. En ayant ouvert le score, on a bien respecté les consignes du coach et, avec un groupe soudé et uni, ça ne peut que bien marcher au final», a résumé Sané après le coup d’envoi.

Sochaux termine donc la saison hors de la zone de danger. Une occasion pour Omar Daf, nouvellement élu entraîneur de l’équipe pro, de sauver la saison du club.