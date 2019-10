Fin du suspense ce mercredi avec le tirage au sort qui se tiendra à l’hôtel Hilton Pyramids Resort au Caire. Les Rouges, finalistes de la dernière édition, figurent dans le chapeau 1 aux côtés des Egyptiens d’Al Ahly, Congolais du Tp Mazembe et les Tunisiens de l’Espérance. Pour sa part, le Rca est dans le chapeau 2 qui compte également l’Etoile du Sahel (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le vainqueur de la rencontre Zamalek-Génération Foot.

Le chapeau 3 est composé de l’Usm Alger (Algérie), Zesco United (Zambie), As Vita Club (Rd Congo) et Al Hilal (Soudan). Enfin, Primeiro de Agosto (Angola), Fc Platinium (Zimbabwe), Petro de Luanda (Angola) et la Js Kabylie (Algérie) forment le dernier chapeau.

Cette édition 2019-2020 est l’une des plus relevées de l’histoire de la compétition. En effet, sur les 16 équipes qualifiées, seules 5 n’ont jamais remporté le sacre africain.