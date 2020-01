Restons au Maroc où on annonce que la finale de la Ligue des Champions de la Caf se jouera au Complexe Mohammed V de Casablanca. La capitale économique du Maroc aurait été choisie par la Caf, selon une source proche de l’instance africaine.

Le Comité exécutif de la Caf devrait officialiser l’annonce le 9 février à l’occasion du tirage au sort des quarts de finale. Notons que la décision de jouer les finales interclubs sur un match et sur terrain neutre fait suite au scandale de Radès.

Pour rappel, cette saison, deux équipes marocaines sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Wydad, vice-champion d’Afri­que en titre et champion du Maroc, et son voisin le Raja, qui fait son retour dans cette compétition après 5 ans d’absence.

Pour la Coupe Caf, la finale se jouera en Egypte. Ce sera au stade international du Caire. Dotée d’une capacité de 74 000 places, l’enceinte est l’antre des clubs cairote Al Ahly et Zamalek.