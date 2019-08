Le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions se déroulait ce jeudi après-midi, à Monaco. Tous les groupes de l’édition 2019-2020 sont connus. Liverpool de Sadio Mané, tenant du titre, sera à nouveau sur le chemin de Naples du défenseur Koulibaly, dans la Poule E, en compagnie du Red Bull Salzburg et Genk. Le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Guèye partage la Poule A avec l’autre international sénégalais, Krépin Diatta, du Fc Bruges. Ce dernier a décroché ce mercredi, la qualification pour la Ligue des Champions. Une Poule dans laquelle on retrouve l’autre grand d’Europe, à savoir le Real Madrid. Galatasaray de l’attaquant sénégalais, Mbaye Diagne, complète le groupe. L’autre défenseur sénégalais Pape Abdou Cissé a aussi décroché sa qualification mardi dernier avec son club, Olympiacos. Seulement la partie est loin d’être gagnée puisque le natif de Pikine et son club sont tombés dans la Poule B avec le Bayern Munich, Tottenham et l’Etoile Rouge Belgrade.

Avec Senego