Après ses festivals en seizièmes de finale face à Bruges (6-1 en score cumulé) et en huitièmes contre Linz (7-1), Manchester United s’est contenté du minimum pour se défaire de Copen­hague en quarts, lundi soir (1-0). Une victoire acquise en prolongation, et grâce à un penalty obtenu par Martial et transformé par Fernandes (95e). Place désormais à Wolver­hampton ou Sé­ville en demie qui s’affrontent ce soir.

Vainqueur de Leverkusen avec maîtrise à Düsseldorf (2-1), l’Inter s’est aussi qualifiée pour les demies. Et affrontera le Chakhtior Donetsk ou Bâle.