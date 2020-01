Le stade Caroline Faye de Mbour sera à l’heure des derbys ce week-end, avec au menu les rencontres Keur Madior-Demba Diop Fc (Ligue 2) et Stade de Mbour-Mbour Petite Côte en Ligue 1 sénégalaise.

En Ligue 2, les deux premières équipes citées ont la particularité de compter le même nombre de points (huit) avant leur match de samedi. Cette rencontre sera donc déterminante.

Keur Madior, longtemps en tête de la Ligue 2, a marqué le pas dernièrement au point que le match contre Demba Diop Fc, club nouvellement promu en Ligue 2, se présente comme une occasion d’enclencher la marche vers les premières places.

Après ce premier duel prévu samedi, le Stade de Mbour et Mbour Pc vont s’affronter dimanche pour ce qui est considéré comme l’un des matchs phare de la 7e journée. Les deux équipes mbouroises comptent chacune deux victoires en Ligue 1.

Mbour Pc, 4e avec 9 points au compteur, semble avoir le mieux négocié ce début de saison en ne perdant qu’une seule rencontre sur les six déjà jouées, contrairement au Stade de Mbour qui avait perdu ses trois premières rencontres.

Les deux équipes sont sur une belle série de deux victoires consécutives. Avec 7 points, les Stadistes qui veulent en même temps célébrer les 50 ans de la fondation de leur club seraient inspirés de montrer qu’ils ne font pas partie des plus anciennes équipes sénégalaises pour rien.

Avec Aps