Le derby de la Petite Côte entre le Stade de Mbour et Mbour Pc sera l’affiche phare de la septième journée de Ligue 1. Le Stade de Mbour, septième, et Mbour Pc, le premier non relégable, sont en difficulté en ce début de saison. Leurs rencontres sont souvent âprement disputées et de haute facture sur le plan technique.

Leur situation peu reluisante en championnat devrait les inciter à faire mieux pour remporter ce match et progresser dans le classement. Le Stade de Mbour jouera le match sans son entraîneur, Youssouph Dabo, qui dirige en même temps la sélection nationale des U20. L’équipe de Mbour Pc, le premier non relégable de la Ligue 1, avec un capital-points de quatre en six matchs, aura fort besoin d’une victoire, tout comme le Stade de Mbour. Pour les autres rencontres, on aura Sonacos-As Doua­nes et Casa Sports-Dakar Sacré-Cœur. Les matchs Pikine-Génération Foot et Jaraaf-Gorée sont reportés pour raisons de compétitions africaines.

Avec Aps