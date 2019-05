Première Nation africaine au classement Fifa, le Sénégal fait partie des grandissimes favoris pour remporter la prochaine Can en Egypte. Et même si les Lions de la Téranga n’ont toujours pas inscrit leur nom dans le prestigieux palmarès continental, force est de reconnaître que Aliou Cissé possède un effectif taillé sur mesure, largement capable de corriger cette anomalie. Découvrez l’impressionnant onze que pourrait aligner le technicien sénégalais l’été prochain au pays des Pharaons !

Au pays de la Téranga, le mot d’ordre est clair : il faut remporter cette Coupe d’Afrique des nations en Egypte et pas question de se saborder. Si les Sénégalais sont si optimistes, c’est parce qu’ils ont toutes les raisons du monde d’y croire.

En effet, sur le papier, ils n’ont absolument rien à envier à personne. L’Equipe nationale du Sénégal possède à des postes clés des joueurs parmi les meilleurs du monde à leurs postes. Et qui mieux que Sadio Mané pour symboliser cette force ? L’ailier de Liverpool est le meilleur joueur africain du moment. Fortement courtisé par le Real Madrid, Mané est dans la forme de sa vie et prêt à tout donner pour aider sa Nation à vaincre le signe indien.

Lors du dernier ressemblant en marge de la dernière journée des éliminatoires, le capitaine des Lions n’a pas hésité à revendiquer le statut de favori : «On va aller à la Can. Comme je l’ai dit, on est favori, il faut le reconnaître. On va accepter notre statut et le démontrer sur le terrain pour gagner la Can.»

Sadio Mané est peut-être le plus talentueux, mais d’autres joueurs sont tout autant essentiels dans le dispositif de Cissé. Parmi eux, Kalidou Koulibaly. Le défenseur central est lui aussi au sommet de son art. S’il devait quitter Naples cet été, il deviendrait certainement le défenseur le plus cher de l’histoire. A l’image des Sergio Ramos, Virgil Van Dijk et autres Georgio Chiellini, Koulibaly est une référence mondiale à son poste.

Mané : «Accepter notre statut et le démontrer sur le

terrain…»

Un autre Lion peut également prétendre à cet honneur, il s’agit du milieu de terrain d’Everton, Idrissa Gana Guèye. Avec son petit gabarit, il enchante la Premier League par ses prestations solides. Meilleur «tacleur» du championnat anglais, Gana devrait très vite rejoindre un club de plus grand standing.

Outre ses cadres, le Sénégal possède aussi de jeunes talents qui sont tranquillement en train de faire leur bonhomme de chemin. On pense notamment à Ismaïla Sarr, Krépin Diatta et Diao Baldé Keïta. Les Lions ont également réussi à régler un problème de taille, celui du dernier rempart. Edouard Mendy, infranchissable avec Reims, s’impose désormais comme une évidence.

Si Aliou Cissé parvient à trouver une animation qui permettrait à ces joueurs-là de s’épanouir, le Sénégal pourrait envoyer du très lourd en Egypte et être un très sérieux prétendant au titre.

Le onze de folie : Edouard Mendy (Reims) – Kalidou Koulibaly (Naples) – Salif Sané (Schalke 04) – Moussa Wagué (Barcelone) – Youssouf Sabaly (Bordeaux) – Idrissa Gana Guèye (Everton) – Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray) – Krépin Diatta (Bruges) – Sadio Mané (Liverpool) – Ismaïla Sarr (Stade Rennais) – Mbaye Niang (Stade Rennais).

Avec afriquesports