Quelques heures seulement après la sortie du ministre camerounais des Sports et de l’éducation physique à la Télé nationale expliquant avec moult détails le rendu des rapports de ses experts, le président de la Fédération camerounaise de football, Seidou Mbombo Njoya, a signé un communiqué indiquant la fin des fonctions de Clarence Seedorf comme entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun et de son adjoint, Patrick Kluivert, en activant des clauses spécifiques à leur contrat.

Cette décision a été prise après, d’une part, consultation des membres du Comité exécutif, et d’autre part concertation avec le ministre des Sports et de l’éducation physique, suite à la sortie prématurée de la sélection nationale à la Can. «La Fédé­ration camerounaise de football a, conformément aux stipulations des clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs, décidé de mettre fin aux fonctions de l’entraîneur-sélectionneur, Clarence Clyde See­dorf, et de l’entraîneur-adjoint, Patrick Stephan Kluivert, à compter de ce jour (hier).» Ainsi se termine donc le règne de onze mois de ce deux bataves à la tête de la sélection nationale camerounaise.

Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, sans prouver leurs compétences, et sans jouir de la moindre expérience en sélection et sur le continent africain, ont été propulsés sélectionneur et sélectionneur-adjoint sur haute instruction de Paul Biya suite à l’intervention de Samuel Eto’o auprès du ministre d’Etat, Secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh.