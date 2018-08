L’un des avantages d’avoir comme sélectionneur une légende du football est que les portes de tous les clubs lui seront plus facilement ouvertes. Ce mercredi, le nouveau sélectionneur du Cameroun a fait le déplacement de Milan pour y rencontrer Nicolas Nkoulou, un Lion Indomptable qui s’est mis l’année dernière en réserve de la République. Il avait décidé de prendre du recul par rapport à la sélection fanion pour quelque temps.

Le technicien néerlandais serait en train de construire son équipe et il semble qu’il aimerait pouvoir compter sur celui qui a marqué le but égalisateur contre l’Egypte en finale de la Can 2017.

Cependant, il va falloir des garantis fermes pour pouvoir convaincre Nkoulou de revenir tant il s’était senti humilié lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Du moins, c’est la certitude du triomphe de la méritocratie qui pourra le faire sortir de sa mise à l’écart. C’est d’ailleurs ce critère qui a éloigné en équipe nationale plusieurs de nos valeureux joueurs à l’instar de Joël Matip.

Le Cameroun a besoin de se bâtir une équipe de choc pour la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations qu’il organisera en juin 2018.

Camfoot