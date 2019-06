Selon wiwsport.com, Santy Ngom n’est pas retenu pour la Can 2019 qui se jouera en Egypte. L’international sénégalais n’a pas convaincu Aliou Cissé et son staff. Pour Sidy Sarr, auteur du but de la qualification, Aliou Cissé a aussi jugé nécessaire de ne pas l’amener à la Can. En club, cette saison, l’international sénégalais n’a pas vraiment réussi à s’imposer.